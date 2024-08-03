Парад автобусов пройдет в Москве 10 августа

Парад автобусов в честь 100-летия автобусного движения пройдет в Москве 10 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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Колонна техники отправится от площади Тверская Застава и проедет по Ленинградскому шоссе до Северного речного вокзала.

"В этом году исполняется 100 лет автобусному движению в столице. 10 августа проведем парад, в котором примут участие 19 современных и исторических моделей из коллекции Музея транспорта Москвы, Мосгортранса и собраний коллекционеров", – указал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Ранее сообщалось, что около 500 миллионов горожан перевезли столичные электробусы с 2018 года. В данный момент в Москве курсируют более 1,8 тысячи электробусов, на которых в будни москвичи и туристы совершают свыше 600 тысяч поездок. Это на 100 тысяч больше, чем в начале этого года.

Между тем 37 электробусов полностью заменили автобусы на маршруте м3, где по будням совершалось почти 21 тысяча поездок. Маршрут м3 является одним из самых востребованных магистральных маршрутов. Он начинается на востоке столицы, возле проспекта Буденного, и доходит до Серебряного Бора через центр.