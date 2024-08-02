На хозяина коз из московского Бутово подали в суд

На жителя района Бутово пожаловались представители комитета ветеринарии из-за содержания в Москве мелкого рогатого скота. Они выступили за введение запрета на данные действия, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Соответствующий иск был направлен в Зюзинский районный суд Москвы. В нем говорится, что государственным бюджетным учреждением «Мосветобъединение» были обнаружены рядом с многоквартирными домами по улице Изюмской и станцией метро «Скобелевская» козы, которые пасутся без контроля со стороны владельца.

В пресс-службе отметили, что прогулка с животными повлекла за собой загрязнение территории навозом. От жителей Бутово не раз поступали жалобы на владельца коз. По мнению представителей комитета ветеринарии, животные могут стать источником распространения заразных болезней.

Ранее жители Ногинска жаловались на соседа, который разводит свиней в антисанитарных условиях. Фермер построил бизнес на животных. По словам соседей, в его хозяйстве насчитывалось более 100 голов.