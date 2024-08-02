В Метрогородке планируется открытие краеведческого музея

Советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сабина Цветкова поддержала инициативу жителей Восточного округа о создании краеведческого музея в районе Метрогородок. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

— Я, как человек работающий на протяжении 10 лет в транспортном комплексе столицы, особенно остро чувствую необходимость в создании краеведческого музея в Метрогородке, в районе, чья история напрямую связана со строительством Московского метрополитена. Я полностью поддерживаю инициативу создания краеведческого музея и верю, что он поможет объединить район, привлечет молодежь и позволит каждому жителю глубже узнать свои корни, — сказала Цветкова.



Она поблагодарила жителей района за поддержку и активное участие в этом начинании.

— Вместе мы можем сделать район еще лучше, — добавила Цветкова.



В начале июня этого года жители Восточного округа обратились к Сабине Цветковой с просьбой о помощи в создании краеведческого музея. Инициативная группа, объединяющая неравнодушных жителей Восточного административного округа горожан района Метрогородок, успешно собрала более тысячи подписей в поддержку открытия краеведческого музея в Метрогородке. Все собранные подписи будут направлены в префектуру Восточного административного округа.

История района начинается с момента, когда в нем поселились первые метростроевцы. Доступ к истории Метрогородка в настоящее время ограничен. Музей, расположенный в школе №1246, не может удовлетворить интерес всех желающих узнать о наследии района. Метрогородцы предложили создать новый музей в реконструируемом здании типографии по адресу: Открытое шоссе, д. 28. Предполагается, что это место станет центром, где жители смогут познакомиться с культурным наследием района.