Москвичам рекомендовали отказаться от купания в столичных водоемах со 2 августа

Москвичам рекомендуется отказаться от купания в столичных водоемах с пятницы, 2 августа. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, именно в этот день температура воды в большинстве водоемов опускается до плюс 16-20 градусов. Купание при таких условиях чревато воспалением лимфоузлов и потерей сознания от переохлаждения.

— Самая теплая вода (до плюс 22 градусов) на реках Ока и Москва у Коломны, — отметил синоптик в своем Telegram-канале.



Тишковец также сообщил, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков. По его словам, месяц будет комфортным, жары ожидать не стоит. Во время перехода из летнего сезона в осенний в городе можно будет наблюдать классическое бабье лето.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал, когда в столице прекратятся дожди. В то же время синоптики прогнозируют довольно прохладное начало августа. «Вечерняя Москва» узнавала, каким будет последний месяц лета.