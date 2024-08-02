Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Специалисты единого центра поддержки оказали участникам специальной военной операции (СВО) более 160 тысяч услуг. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Учреждение располагает уникальной инфраструктурой и передовыми сервисами. Действующие и бывшие военнослужащие, а также их семьи могут получить здесь юридические консультации по вопросам военного и гражданского права и психологическую поддержку лучших клинических психологов, психотерапевтов и психиатров города. Кроме того, им помогут в поиске работы, подборе программ обучения или открытии собственного дела, расскажут, как оформить положенные льготы, выплаты и другие меры поддержки. Специалисты ответят на вопросы о медицинской реабилитации, протезировании, обеспечении техническими средствами реабилитации и адаптации после боевых травм.

«В центре также реализуется программа возвращения ветеранов к гражданской жизни после окончания службы. Работает спортивно-досуговый клуб. Для детей участников СВО организован летний досуговый центр», — написал Мэр Москвы.



Единый центр поддержки работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00 по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2.