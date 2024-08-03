Собянин заявил, что ВДНХ будет одним из "самых крутых" в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ВДНХ в будущем будет одним из "самых крутых мест" не только в России, но и в мире. Об этом мэр заявил в рамках документального фильма "Архитектор времени". К 85-летию ВДНХ" на Первом канале.

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"Когда я первый раз сам сюда пришел, это было неизгладимое впечатление. Потому что то, что я представлял по советским фильмам, и то, что я увидел, - это было две большие разницы. Это был большой, неухоженный, грязный рынок. Возникла просто обида и злость за то, что ну неужели мы не сможем сохранить, восстановить все? Доказали, что мы можем бороться и восстанавливать наследие. Я думаю, что [ВДНХ] будет одним из самых крутых мест не только в России, но и в мире", - сказал он.



13 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче выставки в собственность столицы. 26 марта 2014 года мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита на ВВЦ (Всероссийский выставочный центр, выставка носила такое название с 1992 года - прим. ТАСС) предложил вернуть комплексу его историческое название - ВДНХ. В апреле того же года на портале "Активный гражданин" состоялось голосование, в ходе которого свыше 90% его участников поддержали идею столичного градоначальника. 6 мая 2014 года распоряжением департамента городского имущества Москвы Всероссийскому выставочному центру было возвращено его историческое название - Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, масштабные работы по возрождению ВДНХ проводятся начиная с 2014 года. За это время завершилась реставрация 38 исторических памятников - павильонов и других объектов культурного наследия. Ежегодно главную выставку страны посещают 30 млн человек.