ЦОДД отметил День московского транспорта
На празднике прошли тематическая выставка, конкурс водительского мастерства, турнир по картингу.
21 июля в рамках Дня Московского транспорта состоялось мероприятие «Мама, папа, я — Транспортная семья». В мероприятии приняли участие более 2 тысяч сотрудников транспортного комплекса Москвы.
На площадке Центра технических видов спорта можно было увидеть выставку транспорта ЦОДД. Здесь можно было познакомиться с автомобилями Дорожного патруля, зайти в мобильный Ситуационный центр, осмотреть велосипед велопатруля. Для детей здесь работала зона анимации, где учили правилам дорожного движения.
Для сотрудников транспортного комплекса провели соревнования водительского мастерства.
Генеральным партнером мероприятия выступил Сбербанк.