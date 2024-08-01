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ЦОДД отметил День московского транспорта

На празднике прошли тематическая выставка, конкурс водительского мастерства, турнир по картингу.

ЦОДД отметил День московского транспорта
© Вечерняя Москва

21 июля в рамках Дня Московского транспорта состоялось мероприятие «Мама, папа, я — Транспортная семья». В мероприятии приняли участие более 2 тысяч сотрудников транспортного комплекса Москвы.

На площадке Центра технических видов спорта можно было увидеть выставку транспорта ЦОДД. Здесь можно было познакомиться с автомобилями Дорожного патруля, зайти в мобильный Ситуационный центр, осмотреть велосипед велопатруля. Для детей здесь работала зона анимации, где учили правилам дорожного движения.

Для сотрудников транспортного комплекса провели соревнования водительского мастерства.

Генеральным партнером мероприятия выступил Сбербанк.

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