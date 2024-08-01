Посетителей фестиваля «Лето в Москве» научат создавать мозаику и витражи

В Москве в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в августе пройдут мероприятия, посвященные истории города и памятникам архитектуры, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Так, запланировано около 70 творческих мастер-классов, профориентационных игр и экскурсий. На четырех площадках гостям предложат расписать с применением различных техник керамические плитки, на которых изображены памятники архитектуры. А в культурно-досуговом центре парка «Ходынское поле» можно будет научиться составлять мозаичные панно.

Также на сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» появился новый раздел для организаторов мероприятий. В этом разделе предприниматели могут получить ответы на свои вопросы и воспользоваться городской поддержкой для проведения событий, сообщается на официальном сайте мэры Москвы.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» бизнесмены могут организовывать мероприятия и открывать точки продаж на городских площадках. Фестиваль включает ярмарки, выставки, мастер-классы и спортивные соревнования.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября. Участие в нем дает брендам возможность повысить свою видимость, привлечь новых клиентов и партнеров, увеличить доход и бесплатно использовать общегородские площадки для мероприятий.