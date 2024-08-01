«Активные граждане» Москвы выбрали лучшие граффити
Участники проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие граффити художественной выставки «Нетстен», проголосовав за работы, украсившие стену возле Курского вокзала. Об этом сообщила мэрия Москвы.
Темой пятой совместной экспозиции Москомархитектуры и центра современного искусства «Винзавод», в которой приняли участие шесть молодых художников, стал «Ритм города: от восхода до заката».
Художники раскрасили бетонный забор длиной 72,5 метра и высотой 2,5 метра, идущий вдоль железнодорожных путей от Курского вокзала в сторону Сыромятнической. Их граффити показывают, как меняется Москва в течение суток.
Победителем конкурса стала художница Саша Элши. Ее работа, на которой изображены уютная домашняя обстановка, девушка и кот, набрала больше 100 тысяч голосов участников проекта «Активный гражданин». На втором месте «Теплая встреча» Сергея Имана, а на третьем месте граффити «Недосказанность» Алексея Медного.
«Такие проекты, как «Нетстен», позволяют переосмыслить стрит-арт, сделать его важной частью урбанизированной среды. Искусство, вне зависимости от способа его выражения, должно находить свое место в городе. И мы видим, как меняется отношение людей к подобным вещам, они охотно голосуют, выбирают, им действительно интересно», - рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.
Он пообещал, что уже осенью начнется новый сезон проекта, и москвичи и гости столицы увидят у Курского вокзала новые работы. А победители прошедшего конкурса получат памятные подарки и дипломы Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и проекта «Активный гражданин».
«Активный гражданин» - это проект правительства Москвы, позволяющий горожанам донести до властей свое отношение к решениям, которые принимаются в различных сферах жизни города. Он существует с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, и прошло более 6,6 тысячи голосований.