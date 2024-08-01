«Активные граждане» Москвы выбрали лучшие граффити

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие граффити художественной выставки «Нетстен», проголосовав за работы, украсившие стену возле Курского вокзала. Об этом сообщила мэрия Москвы.

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Темой пятой совместной экспозиции Москомархитектуры и центра современного искусства «Винзавод», в которой приняли участие шесть молодых художников, стал «Ритм города: от восхода до заката».

Художники раскрасили бетонный забор длиной 72,5 метра и высотой 2,5 метра, идущий вдоль железнодорожных путей от Курского вокзала в сторону Сыромятнической. Их граффити показывают, как меняется Москва в течение суток.

Победителем конкурса стала художница Саша Элши. Ее работа, на которой изображены уютная домашняя обстановка, девушка и кот, набрала больше 100 тысяч голосов участников проекта «Активный гражданин». На втором месте «Теплая встреча» Сергея Имана, а на третьем месте граффити «Недосказанность» Алексея Медного.

«Такие проекты, как «Нетстен», позволяют переосмыслить стрит-арт, сделать его важной частью урбанизированной среды. Искусство, вне зависимости от способа его выражения, должно находить свое место в городе. И мы видим, как меняется отношение людей к подобным вещам, они охотно голосуют, выбирают, им действительно интересно», - рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.



Он пообещал, что уже осенью начнется новый сезон проекта, и москвичи и гости столицы увидят у Курского вокзала новые работы. А победители прошедшего конкурса получат памятные подарки и дипломы Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и проекта «Активный гражданин».

«Активный гражданин» - это проект правительства Москвы, позволяющий горожанам донести до властей свое отношение к решениям, которые принимаются в различных сферах жизни города. Он существует с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, и прошло более 6,6 тысячи голосований.