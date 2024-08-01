Участников фестиваля «Лето в Москве» научат золотить лепнину

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут мастер-классы по золочению лепнины как современным, так и историческим способом, которые позволят москвичам и гостям столицы лучше узнать город. Об этом сообщила мэрия Москвы.

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Мастер-классы пройдут 5 августа на площадке на улице Теплый Стан и 11 августа на улице Перерва. Участники смогут попробовать разные способы золочения - классический и исторический - на фрагментах копий лепнины, украшающей объекты культурного наследия Москвы.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, такие мастер-классы позволяют лучше познакомиться с объектами культурного наследия и без труда узнавать элементы лепного декора, встречающиеся на исторических зданиях Москвы.

«Новые факты прочно связываются с практическим опытом и остаются в памяти надолго. Мосгорнаследие старается разнообразить свою программу так, чтобы жители и гости столицы опробовали как можно больше различных техник и, как следствие, лучше узнали наш удивительный город», - пояснил он.



Участников мастер-классов научат наносить на лепнину поталь, имитирующую сусальное золото. Готовые изделия можно будет забрать с собой. Принять участие можно бесплатно, по предварительной регистрации.

Информация обо всех мероприятиях, которые пройдут в рамках фестиваля, доступна на сайте.