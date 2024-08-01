Региональные фермеры продали в Москве более трех тысяч тонн ягод

Фермеры из регионов России в текущем сезоне продали в Москве более трех тысяч тонн ягод, лидером продаж стала клубника. Об этом сообщила мэрия столицы.

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По данным мэрии, этим летом в Москве в специально оборудованных торговых точках продавалась ягода примерно из 40 регионов России, причем как с юга страны, так и из Тамбовской, Курской, Липецкой, Тульской, Ивановской, Тверской, Калужской, Самарской и Московской областей.

«За время работы павильонов региональные фермеры продали в столице свыше трех тысяч тонн различных ягод, из них, конечно, больше всего люди покупали клубнику -было реализовано около 2,5 тысячи тонн. Кроме того, горожане купили 750 тонн прочей сезонной ягоды», - отметил министр правительства столицы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Павильоны «Ягодные сезоны» открылись 20 мая и проработали до конца июля, ассортимент в них в этом году был расширен до 11 видов свежих ягод. Всего в столице было открыто 250 таких павильонов, оформленных в едином стиле и установленных около жилых домов и остановок общественного транспорта.

Торговые места город предоставлял бесплатно, но с условием еженедельной ротации, заметили в мэрии.

В июле в столице также прошел гастрономический фестиваль «Вкусы России», ставший частью масштабного проекта «Лето в Москве». Свою продукцию на фестивале представили производители из 70 регионов страны.