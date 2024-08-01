Около 54 километров газопроводов реконструировали за полгода в Москве

Порядка 54 километров газопроводов было построено и реконструировано за полгода в Москве. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций (...) Только за январь — июнь этого года построили 33,6 километра и реконструировали около 20,2 километра газовых сетей, — поделился заммэра.



Для реконструкции используются бестраншейные технологии в условиях плотной городской застройки. Их применение минимизирует разрытие и не повреждает коммуникации.

Также в Telegram-канале городского хозяйства Москвы рассказали об оборудовании столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых можно будет дистанционно перекрыть газ за полторы минуты.

Свыше 85 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали и построили в столице за шесть месяцев. На данный момент специалисты выполнили более половины запланированных работ.