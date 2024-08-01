В Москве определят лучший книжный магазин

Начиная с 1 августа в столице пройдет 18-й конкурс «Лучший книжный магазин Москвы». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала член комиссии Московской городской думы по образованию, телеведущая Мария Киселева.

— Конкурс призван стимулировать книжные к использованию современных форм взаимодействия с покупателем, а значит в конечном итоге создавать условия для популяризации чтения, в том числе среди молодежи, — сказала Мария Киселева.



Подобные конкурсы проводятся в Москве с 2007 года. Конкурс проводится в трех номинациях: «Лучший книжный магазин общего профиля», «Лучший специализированный книжный магазин» и «Лучший специалист книжной торговли». В номинации «Лучший специалист книжной торговли» победители тоже определяются в трех группах: лучший руководитель, лучший специалист и лучший продавец.

— Продавец книжного не может быть фигурой случайной. Очень часто именно он, давая консультации на своем рабочем месте, впрямую влияет на формирование вкусов читающей публики. Но для этого ему нужно знать и любить литературу, иметь дар убеждения и хорошо ориентироваться в литературном процессе, — подчеркнула Киселева.



Итоги конкурса будут подведены в декабре этого года.