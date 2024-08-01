Собянин объявил о начале строительства нового комплекса «ВДНХ ЭКСПО»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства нового конгрессно-выставочного комплекса «ВДНХ ЭКСПО». Об этом в четверг, 1 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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— Подошло время третьего этапа развития ВДНХ. И вот сегодня мы заложили один из крупнейших в стране конгрессно-выставочных центров, который даст еще один толчок развитию нашей любимой ВДНХ, — сказал глава города.



Собянин также поздравил жителей столицы с 85-летием выставочного комплекса и подчеркнул, что это место продолжает притягивать к себе огромное количество людей. По его словам, благодаря выставке «Россия», которая прошла недавно на территории комплекса, была зарегистрирована рекордная посещаемость — 35 миллионов человек, говорится в материале.

1 августа 85 лет назад открыла свои двери Выставка достижений народного хозяйства. Эта дата связана с открытием Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939 году. За свою историю ВДНХ претерпела много изменений и реконструкций и в результате стала символом достижений советской индустрии и культуры. «Вечерняя Москва» пообщалась с москвоведом и узнала, чем парк привлекает горожан.