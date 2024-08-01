Мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

К юбилею ВДНХ запустили тематический спецпроект. На его сайте можно узнать о программе «Возрождение ВДНХ», увидеть архивные и современные кадры павильонов. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Важная часть ресурса — «Народный альбом» с личными воспоминаниями и фотографиями посетителей. Здесь же опубликована программа мероприятий, приуроченных к 85-летию Главной выставки страны, — написал Собянин в своем Telegram-канале.



Глава города отметил, что заработало новое мобильное приложение «ВДНХ». Оно поможет спланировать визит на выставку, выбрав самые интересные события и локации.

До этого Сергей Собянин объявил о начале строительства нового конгрессно-выставочного комплекса «ВДНХ ЭКСПО». Он подчеркнул, что в ноябре текущего года планируется начало реконструкции «Дома полимеров» — площадки, посвященной нефтегазохимии.

«Вечерняя Москва» собрала шесть вариантов, которые помогут сделать август поистине незабываемым. Например, программа «Симфония в парке» обещает стать настоящим праздником для ценителей красоты, гармонии и магии классической музыки.