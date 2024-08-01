Таксистов начнут тестировать на знание достопримечательностей в Москве

Обязательная аттестация для водителей такси на знание достопримечательностей столицы вступят в силу в Москве в марте 2024 года. С августа начнется ее пилотный запуск. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил заместитель главы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владимир Макаров на форуме МЕФТ.

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Тест будет состоять из десяти вопросов, разделенных на три блока, для успешной сдачи необходимо ответить минимум на восемь из них.

— В этом году мы вводим аттестацию водителей такси. С 12 августа водители могут пройти предварительную аттестацию. Мы определили переходный период с 12 августа до 1 марта, — цитирует Макарова РБК.



В три блока войдут вопросы по темам: правила перевозки пассажиров и багажа, расположение объектов культурного наследия и органов государственной власти, а также транспортных, социальных и спортивных объектов, порядок действий при чрезвычайных ситуациях.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что с начала 2024 года, в рамках статьи 27.10 КоАП РФ, МАДИ изъяла 800 машин такси после выявленных нарушений.