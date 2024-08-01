Москвичей предупредили о дождях и грозе во второй половине дня пятницы

Во второй половине дня 1 августа ожидаются дожди, местами с грозами. Об этом RT заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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При этом температурный фон будет восстанавливаться, уточнил специалист. По его словам, ожидается +22…+23 градуса.

«Дожди сдвинутся на вторую половину дня, и могут прогреметь отдельные грозы, но в целом погода пойдет на поправку», — сказал он.



Метеоролог отметил, что выходные и начало следующей недели «могут обойтись без дождя», при этом 3 и 4 августа в столице будет облачно. Столбики термометров покажут +23…+24 градуса.

Другой специалист, Татьяна Позднякова, добавила, что дожди задержатся в Москве до 10 августа. Вместе с тем дневные температурные значения сохранятся в пределах +20…+25 градусов, в ночное время столбики термометров не опустятся ниже +12…+13 градусов.