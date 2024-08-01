На фестивале «Лето в Москве» пройдут мастер-классы по золочению лепнины

Программа фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пополнилась мастер-классами по золочению лепнины. Ближайшие занятия пройдут 5 и 11 августа. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

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У участников будет возможность попробовать две разные способы золочения — классический и исторический. Классическое золочение крепится на поверхность с помощью специального клея, а во втором случае используются различные лаки. Исторический способ золочения реставраторы выявили на фрагменте лепнины, созданной 130 лет назад.

— Знакомство с объектами культурного наследия через мастер-классы по декоративным техникам, использованным при их создании, позволяет усвоить информацию об истории и архитектуре Москвы значительно эффективнее. Новые факты прочно связываются с практическим опытом и остаются в памяти надолго, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов порталу.



Желающим принять участие в мастер-классах предоставят копии фрагментов лепнины, украшающей объекты культурного наследия. На занятиях на лепнину нанесут поталь, имитирующую сусальное золото. Готовые изделия можно будет забрать с собой. Они украсят любой интерьер.

Также в ходе фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в городе проведут мероприятия в стиле ретро. 4 августа в Зеленограде пройдет джазовый концерт, где исполнят современные ретро-композиции, а 25 августа в парке «Печатники» исполнят советские и народные песни.