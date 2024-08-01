Электробусы вышли на 28 городских маршрутов с начала года

Электробусы вышли на 28 столичных маршрутов с начала года. Они соединяют районы и округа столицы между собой, обеспечивают комфортные поездки к станциям рельсового каркаса, точкам притяжения и социальным объектам. По этим маршрутам пассажиры в будни совершают более 130 тысяч поездок, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© Mos.ru

«Мы продолжаем выпускать на дороги столицы экологичный наземный транспорт взамен автобусов. Сегодня в городе действует уже 137 электробусных маршрутов, на которых совершают более 600 тысяч поездок в рабочий день. Мы повышаем качество обслуживания пассажиров благодаря переходу на современный транспорт по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.



Больше всего новых электробусных маршрутов с начала года начали работать на севере и юго-востоке столицы. В каждом из этих округов экологичный транспорт заменил автобусы на восьми маршрутах. Всего в САО есть 22 таких маршрута, а в ЮВАО — 16.

Лидерство по электробусам у СВАО. В 2018 году именно там инновационная техника впервые вышла на городские улицы. Сейчас на территории округа действует уже 40 электробусных маршрутов, в этом году их стало на три больше. На втором месте — ЦАО (29 маршрутов и плюс пять в 2024-м). В ВАО насчитывается 26 маршрутов (их число выросло на шесть), столько же — в ЗАО, где тоже прибавилось шесть.

В СЗАО электробусы обслуживают 18 маршрутов (с начала года добавили еще шесть). С 11 до 14 увеличилось количество таких маршрутов в ЮЗАО, с девяти до 12 — в ЮАО. В ТиНАО экологичный транспорт перевозит пассажиров на девяти маршрутах.

Москва находится в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта и занимает первое место в Европе по числу электробусов. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход и отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Помимо этого, электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Но главное — запас хода вырос с прежних 40–50 километров до 80. При этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Инновационный транспорт обслуживают на девяти современных площадках. В 2022-м в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам почти в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдет на маршруты, заменив автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы комфортнее. Также снизится влияние на окружающую среду.