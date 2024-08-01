Назван срок прихода бабьего лета в Москву

Классическое бабье лето придет в Москву в сентябре. Такой срок назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«Переход от летнего сезона к осени будет довольно плавным, и в сентябре ввиду ожидаемого дефицита осадков [в Москве] прогнозируется классическое бабье лето», — сообщил синоптик.

Тишковец добавил, что август в целом будет чуть теплее климатической нормы, однако аномальной жары, как в июне и июле, жителям столицы ждать не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что жара в Москву вернется к середине августа. По его словам, к концу первой декады месяца температура воздуха в городе может достичь 25 градусов. Специалист отметил, что такая погода считается комфортной для конца лета. До этого хорошую погоду в последний месяц лета жителям столицы также пообещала синоптик Татьяна Позднякова.