Синоптик рассказал, когда Москву покинут дожди

Погода в Москве и области начнет выправляться в ближайшие дни, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он подчеркнул, что уже с воскресенья, 4 августа, в столице не ожидается существенных осадков.

По словам синоптика, в выходные воздух в Москве прогреется до 22-24 градусов тепла.

«Погода выправляется. Она будет постепенно выправляться после очень дождливого дня в четверг. Еще пару дней местами пройдут кратковременные дожди, а с воскресенья уже погода, скорее всего, будет без существенных осадков, преимущественно без осадков. И с прекращением, ослаблением, уходом дождей и температура пойдет немножечко вверх. То есть она станет порядка 22-24 градусов на выходных», — отметил Шувалов.



Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что классическое бабье лето придет в Москву в сентябре. По его словам, переход к осени будет плавным и температура ожидается чуть выше нормы на большей части территории страны. Тишковец подчеркнул, что в августе будет небольшое положительное отклонение от температурной нормы, но вероятность аномальной жары минимальна.

Гидрометцентр дал прогноз погоды в Москве на август

Ранее москвичи пережили самый холодный день лета. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в столице составила 21,1 градуса.