Стало известно, когда в Москве наступит «бабье лето»

В Москве наступление классического «бабьего лета» ожидается в сентябре. С таким прогнозом выступил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, переход от летнего сезона к осени будет довольно плавным. Бабье лето наступит в городе «ввиду ожидаемого дефицита осадков», отметил он. Специалист подчеркнул, что в целом в текущем месяце произойдет небольшое положительное отклонение от температурной нормы. Вероятность аномальной жары будет минимальной, подчеркнул Тишковец.

Сегодня кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Москве, температура воздуха составит до 20 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее Тишковец заявил, что предстоящий месяц в Москве не будет очень теплым. В ночное время температура будет снижаться до плюс 12, в дневные часы она поднимется до плюс 21.

Грозы с мегамолниями зафиксировали в Москве

Также ранее в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали о погоде на курортах РФ. Там сообщили, что на этой неделе в Сочи ожидается погода с температурой воздуха до +30 градусов и температурой воды +28 градусов.