Грозы с мегамолниями зафиксировали в Москве

В Москве и июне-июле были зафиксированы грозы с мегамолниями. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков, передает АГН «Москва».

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«Мегамолнии более длинные и продолжительные, чем обычные. Области их сосредоточения на Земле сосредоточены в экваториальных и прилегающих к ним районах», — рассказал он.



По словам Тишкова, мегамолнии могут доходить до сотни километров в длину. Рекордной продолжительностью разряда является 17 секунд.

«В России они редки, в июне и июле 2024 года в Москве были подобные грозы с мегамолниями», — добавил ученый.



Ранее сообщалось, что к 2050 году в Москве втрое увеличится количество молний из-за глобального потепления. Специалисты проанализировали, как при изменении климата изменится число искровых разрядов в атмосфере, и пришли к выводу, что для Москвы увеличение летом может быть трехкратным по сравнению с наблюдениями XXI века.