Удобный и быстрый подъезд: какой будет новая дорога к станции Кокошкино МЦД-4

В ТиНАО началось строительство новой автомобильной дороги. Она обеспечит удобный подъезд к станции Кокошкино четвертого Московского центрального диаметра. Кроме того, появится выезд на Зайцевское шоссе.

© Mos.ru

«Сейчас ведется подготовка территории к строительству. Дорога подойдет к станции со стороны 1-й Октябрьской улицы. Она протянется от пересечения Зайцевского шоссе с улицей Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада, и вдоль железной дороги до Сентябрьской улицы. Общая протяженность составит около двух с половиной километров. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая дорога пройдет в объезд дачного поселка и позволит доезжать до станции на 25 процентов быстрее.

Специалисты реконструируют существующие улицы, построят дорогу с двумя-тремя полосами движения, обустроят тротуары и наземные пешеходные переходы, проложат ливневую канализацию.

На этапе строительно-монтажных работ установят наружное освещение. Трассу оборудуют автоматической системой управления дорожным движением. Реконструируют действующий светофор на пересечении улицы Горького с Зайцевским шоссе. Возле дороги высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

По словам руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, госзаказчиком работ выступает Государственное казенное учреждение города Москвы «Москворечье».

С момента присоединения к столице в ТиНАО построили 390 километров автодорог. До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 километров дорог.