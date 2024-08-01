Москвичи смогут оценить состояние более трех тысяч объектов благоустройства

Главное контрольное управление Москвы (Главконтроль)и проект «Город заданий» организовали совместный квест в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

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Участникам предстоит оценить состояние объектов благоустройства и выявить возможные нарушения. Информацию о них затем направят специалистам, которые учтут замечания горожан.

«У москвичей — главная роль на форуме-фестивале “Территория будущего. Москва 2030”. И речь, в первую очередь, о роли жителей в развитии столицы, об их вовлеченности в новые возможности, которые делают жизнь в городе лучше. Мы заметили большой интерес к нашим заданиям по созданию более комфортной городской среды. Места на сайте проекта “Город заданий” закончились моментально. Чтобы больше людей смогли принять участие, мы открыли дополнительные. Приятно осознавать, что в Москве растет сообщество жителей, стремящихся улучшать свой город. Желаем всем участникам удачи и будем рады наградить победителей в финале квеста», — отметил Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.



В ходе предквалификационного этапа игроков ожидает проверка более трех тысяч столичных объектов благоустройства. Их перечень и правила доступны на сайте «Город заданий» до 9 августа. Присоединиться может каждый, кто зарегистрирован в проекте.

Самые внимательные участники пройдут в финал, где их ждет квест на знание столичных достопримечательностей и истории города. Он состоится в парке «Зарядье» 17 августа. В программе — двухчасовые пешие маршруты с музыкой и играми. Задания квеста помогут лучше узнать свой город.

Наиболее активные участники получат подарки, а также баллы от проекта «Миллион призов», которые можно обменять на различные товары, услуги и скидки у партнеров.

Проект «Город заданий» существует с января 2022 года. С его помощью москвичи могут контролировать работу городских служб, участвовать в экологических, культурных, спортивных и других мероприятиях. Выполнено уже более 2,3 миллиона заданий. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

«Миллион призов» — сайт, где москвичи могут обменивать городские баллы на товары и услуги организаций-партнеров. Например, на скидки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты в столичные театры и парки, сувениры с логотипами проектов, благотворительность.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.