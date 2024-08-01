Назван срок возвращения жары в Москву

Жара вернется в Москву к середине месяца.

Срок очередного потепления жителям столицы назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Расчеты показывают, что в августе, ближе к середине, температура будет повышаться», — рассказал метеоролог.



По его словам, к концу первой декады месяца температура воздуха в городе может достичь 25 градусов. Специалист отметил, что такая погода считается комфортной для конца лета.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пообещала москвичам хорошую погоду в августе. Ожидается, что последний месяц лета в столице окажется на уровне или немного теплее климатической нормы.