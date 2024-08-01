Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

Одному из самых значимых проектов в области градостроительства Москвы — Программе реновации — исполнилось семь лет. За это время была проделана огромная работа: введено в эксплуатацию 322 новых дома. Более 147 тысяч жителей уже отпраздновали новоселье, а еще 20 тысяч находятся в процессе переезда или оформления документов. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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За время существования программы, специалисты разработали необходимые документы, подготовили проекты и обеспечили финансирование. Были выбраны участки для строительства более 13 миллионов квадратных метров жилья, определены дома, подлежащие расселению, и установлены предварительные сроки переезда.

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В эксплуатацию уже введено 322 новых дома, в которых москвичи получают готовые квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей единому стандарту качества.

Кроме того, средний срок расселения домов сократился почти вдвое и теперь составляет пять или шесть месяцев.

С начала 2024 года были подобраны 21 площадка для строительства, введены в эксплуатацию 18 новых домов, а 31 жилой комплекс был передан для переселения.

— В целом за текущий год планируем ввести 1,6 миллионов квадратных метров жилья и начать переселение около 50 тысяч человек, — рассказал мэр столицы в своем Telegram-канале.



Собянин рассказал, как развивается столичный район Марьина Роща. В новые квартиры должны переехать 3,9 тысячи человек, треть из них уже заселилась. В настоящее время проводится комплексная реконструкция филиала № 3 детской поликлиники № 99, а здание в 9-м будет практически полностью перестроено.