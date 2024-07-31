Зоопарк изменит время работы с 1 августа

Московский зоопарк с 1 августа будет работать по скорректированному режиму - с 07:30 мск до 21:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

"С 1 августа Московский зоопарк немного корректирует режим работы. Гулять по зоопарку можно будет с 07:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 07:30 до 20:00", - говорится в публикации.



Отмечается, что до 20:00 мск посетители могут зайти через главный вход, вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43) и у метро "Баррикадная" (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3).