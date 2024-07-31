Московский зоопарк показал родителей манула Тимофея

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 31 июля, поделилась фотографиями родителей легендарного символа столичного зоосада манула Тимофея.

© Вечерняя Москва

На первом фотоснимке запечатлен его папа — Зеленогорск из Новосибирска. Он был героем популярного в Сети видеоролика, в котором дикий кот ставил свои лапки на хвост. На втором кадре мама Тимоши — спокойная и грациозная Ласточка.

— На кого больше похож наш Тимофей, как думаете?, — написала Акулова в своем Telegram-канале.



В начале лета пресс-служба Московского зоопарка поделилась роликом с Тимошей. На кадрах представитель семейства кошачьих вышел на улицу после дождя. Манул не спешит ступать на мокрый газон, а предпочитает отсидеться на деревянных ступеньках вольера.

© Соцсети

В начале мая манул решил выйти в люди и прогуляться в своем вольере. На предоставленных столичным зоосадом кадрах видно, как кот опирается на стекло своего вольера и рассматривает людей, однако спустя несколько секунд убегает.

© Соцсети

На другом видео можно наблюдать, как Тимофей греется под солнечными лучами, а затем начинает изящно вышагивать по деревянной полочке на стене вольера. Пресс-служба Московского зоопарка также опубликовала видеоролик с охотой манула Тимофея.