Усиление контроля МАДИ на 27 улицах Москвы поспособствовало снижению аварийности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Повышение контроля Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) на нескольких столичных улицах привело к снижению числа нарушений. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С начала года инспекторы МАДИ усилили патрулирование на 27 улицах столицы с интенсивным движением. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что благодаря этому количество нарушений там сократилось в среднем на 70%. Раньше на этих улицах водители часто бросали авто под запрещающими остановку знаками и на тротуарах. Это мешало пешеходам и другим автомобилистам, создавало препятствия для спецтехники и провоцировало аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом нарушений стало меньше всего на Малой Бронной улице, улице Петровка, Рязанском проезде, Лесной улице и улице Новый Арбат.

"Парковка на тротуарах или под запрещающими знаками нередко приводит к авариям с пострадавшими. Например, водитель, который сдает назад, может не заметить пешеходов, особенно детей. Поэтому круглосуточный контроль за такими нарушениями необходим. Это позволяет значительно сократить аварийность", - пояснил Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.

Как уточнили в департаменте, сообщить о неправильной парковке можно в МАДИ: 8 (495) 540-76-56.