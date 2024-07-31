МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и порывистом ветре до конца суток

В столице 31 июля с 15:00 и до конца суток ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза и ветер с порывами до 15 м/с – москвичам следует быть внимательными на улицах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В период с 15:00 с сохранением до конца суток 31 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.



МЧС призывает автомобилистов снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.