Десятая акция программы «Миллион призов» пройдет в Москве

Во время выборов в Московскую государственную думу будет проходить десятая акция программы «Миллион призов». Об этом в среду, 31 июля, сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

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— Традиционно мы проводим акции программы во время выборов — это удачная для бизнеса возможность обратиться к массовой аудитории. Например, в марте на президентских выборах в «Миллионе призов» поучаствовали более 3,2 миллиона москвичей, — рассказал Платонов.



По его словам, предприниматели предложили провести акцию во время выборов в Мосгордуму в период с 6 по 8 сентября. Акция открывает для столичных бизнесменов возможность продвигать свои товары и привлекать новых клиентов, говорится на сайте.

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