Сергунина пригласила москвичей на мастер-классы по созданию витражей и мозаики

В августе на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» состоится серия мероприятий, посвященных истории города и памятникам архитектуры. Организатором программы выступил столичный Департамент культурного наследия. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Запланировано около 70 творческих мастер-классов, профориентационных игр и экскурсий. Посетителей познакомят со знаковыми историческими объектами, разными техниками росписи, создания мозаичных панно и витражей. Занятия будут интересны и взрослым, и детям, — рассказала Сергунина.



Участники мероприятия смогут расписать керамические плитки, составить мозаичные панно и познакомиться с техникой золочения лепных деталей. Мероприятия состоятся на нескольких площадках в разных частях города.

На четырех фестивальных площадках, в том числе на Профсоюзной улице 1 августа в 14:00, улице Грекова 2, 4 и 5 августа в 12:00, 14:00 и 18:00 и на площади Славы 7, 8, 10 августа в 12:00, 14:00 и 18:00, пройдут мастер-классы по керамике. Участники смогут расписать плитки с изображением архитектурных памятников и их деталей.

3 августа в культурно-досуговом центре парка «Ходынское поле» состоятся мастер-классы по созданию мозаичных панно, которые будут вдохновлены фонтаном «Золотой колос» на ВДНХ, Большим театром и Московским Кремлем. Мастер-классы начнутся в 12:00 и 14:00.

5 августа в 18.00 и 11 августа в 12.00 и 14.00 на улице Теплый Стан и улице Перерва пройдут мастер-классы по золочению лепных деталей. Участники смогут выбрать копию фрагмента лепнины культурного наследия и создать уникальное произведение искусства для украшения интерьера дома.