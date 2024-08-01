Более 160 счетчиков заменили в московских домах за полгода

Специалисты бесплатно заменили более 160 тысяч электросчетчиков в столичных жилых домах с начала года. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще 160 тысяч новых счетчиков, — добавил он.



По словам Бирюкова, специалисты убирают старые счетчики и устанавливают новые, срок службы которых рассчитан на 30 лет. Местных жителей заранее предупреждают о будущих работах, развешивая объявления на специальных стендах в подъездах и возле домов. Соответствующий график можно найти на официальном сайте «Мосэнергосбыта», говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Кроме того, в городе выполнили 50 процентов от запланированного объема работ по ремонту столичных энергоподстанций. Такие работы позволят повысить надежность электроснабжения московских предприятий.

Также с января по июнь 2024 года в Москве были приведены в порядок 119 построек и демонтированы 225 аварийных объектов.