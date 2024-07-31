Собянин: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург (ВСМ-1) город выделил 34,1 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Протяженность магистрали составит 679 километров. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти в два раза: вместо четырех часов пяти минут пассажиры доедут за два часа 15 минут. Из Зеленограда до Северной столицы можно будет добраться примерно за два часа. ВСМ-1 свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России, в которых проживают около 40,2 миллиона человек — 27 процентов населения страны.

Решение о строительстве ВСМ-1 было принято Президентом России Владимиром Путиным и обнародовано в послании Федеральному Собранию в феврале 2024 года.

«Самая сложная задача — строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушева. Работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Реконструкция четырех будущих вокзалов ВСМ-1 в Москве — важнейшая часть проекта. Так, вокзал Зеленоград — Крюково станет первой остановкой высокоскоростных поездов на пути из Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут пересесть на поезда третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и далее следовать с бесплатными пересадками по всему рельсовому каркасу столичной агломерации. Комплексную реконструкцию вокзала Зеленоград — Крюково провели в 2021–2023 годах.

В планах — строительство еще одного нового вокзального комплекса с двумя платформами, а также его интеграция с действующим вестибюлем МЦД-3 — это сделают по принципу «сухие ноги»: для перехода пассажирам не надо будет выходить на улицу. Предполагают, что вокзалом Зеленоград — Крюково ВСМ-1 будут пользоваться более 260 тысяч зеленоградцев и свыше 1,1 миллиона жителей Московской области — городов Химки, Солнечногорска, Истры, Долгопрудного, Красногорска, Лобни.

Второй вокзал — Петровско-Разумовская. С него можно пересесть на МЦД-3, МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро, а также наземный городской пассажирский транспорт. Здесь планируют построить три платформы с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от непогоды. Новый надземный пассажирский вестибюль интегрируют с метро и МЦД-1 с помощью пешеходной галереи. Через нее также можно будет пройти от Дмитровского шоссе до улицы Комдива Орлова.

Третий вокзал — Рижская. Оттуда можно пересесть на МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, на Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро, а также наземный городской пассажирский транспорт. Там хотят реконструировать четыре платформы МЦД-2 и МЦД-3, построить объединенный надземный пассажирский вестибюль для пересадки между МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4. Кроме того, планируют сделать транзитный переход через железнодорожные пути между Водопроводным переулком и 2-й Мытищинской улицей.

Сейчас специалисты проектируют и выполняют работы по освобождению от инженерных коммуникаций территорий, которые попадают в зону строительства вокзального комплекса ВСМ-1.

Четвертый вокзал — Ленинградский. Это конечная станция и составная часть одного из крупнейших транспортных хабов «Площадь трех вокзалов», где есть пересадка на МЦД-2 и МЦД-4, Кольцевую и Сокольническую линии метро, два центральных вокзала — Казанский и Ярославский, а также пролегают маршруты наземного городского пассажирского транспорта.

Здесь построят новый пассажирский вестибюль, реконструируют существующий вокзальный комплекс, который Правительство Москвы взяло в долгосрочную аренду у ОАО «РЖД». Кроме того, приведут в порядок территории, находящиеся рядом.

В совокупности на всех четырех московских вокзалах ВСМ-1 можно будет пересесть на 14 станций метро и МЦД, а также на наземный городской транспорт.

Одна из самых сложных задач в реализации проекта — строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушева. Работы предстоит вести в условиях плотной городской и пригородной застройки. При этом не планируется останавливать движение поездов Октябрьской железной дороги (ОЖД). Это касается МЦД-3, а также пригородного и дальних сообщений, грузовых поездов.

Специалисты построят пятый и шестой пути на участке Москва (Ленинградский вокзал) — Алабушево, реконструируют (фактически создадут заново) пассажирскую инфраструктуру на станциях Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная, Ховрино, Останкино. Все они должны стать новыми городскими вокзалами в соответствии со стандартами МЦД.

Кроме того, реконструируют автодорожный путепровод на улице Репина в Химках и возведут шесть мостов через канал имени Москвы, реки Лихоборку и Сходню, а также три — через ручьи. Построят пять железнодорожных путепроводов. Один будет находиться в районе остановочного пункта Алабушево, второй — в 3-м Нижнелихоборском проезде. Третий появится на станции Ховрино, четвертый (тоннельного типа) — в районе станции Химки. Последний возведут через пути ОЖД в районе остановочного пункта Радищево.

Сейчас ОАО «РЖД» ведет работы по строительству мостов через канал имени Москвы и реку Лихоборку, железнодорожных путепроводов в районе остановочного пункта Алабушево, на станции Ховрино и на пересечении с Большой Академической улицей. Специалисты перекладывают инженерные коммуникации, обустраивают временную пассажирскую инфраструктуру на период реконструкции существующих остановочных пунктов. Эти работы были начаты одновременно с подготовкой к пуску движения по МЦД-3.

Кроме того, Правительство Москвы проводит реконструкцию двух автодорожных путепроводов — Дмитровского и Ленинградского. Это нужно для обеспечения прохождения главных путей ВСМ-1.