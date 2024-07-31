Москвичи встретятся с семьей прославленного адмирала в Музее Победы

1 августа в Музее Победы состоится торжественное мероприятие в рамках работы выставки об Адмирале Флота Советского Союза Николае Кузнецове. Невестка флотоводца Раиса Кузнецова встретится с ветеранами и жителями района Щукино г. Москвы.

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Перед началом мероприятия гости проведут церемонию возложения цветов в Зале Памяти и Скорби и почтут память героев Великой Отечественной.

Раиса Васильевна Кузнецова, историк-архивист, доктор исторических наук, хранительница личного архива адмирала Кузнецова расскажет о своем прославленном родственнике и покажет уникальные раритеты из семейной коллекции. Она также проведет экскурсию по выставке, которая открылась в Музее Победы к 120-летию со дня рождения Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова. В ней представлены более 100 предметов, которые подробно рассказывают о Николае Герасимовиче, как о выдающемся советском военно-морском начальнике и государственном деятеле, его профессиональной деятельности и боевом пути.

В завершение участников мероприятия ждет просмотр первой серии сериала «Адмирал Кузнецов» (2024) в кинозале «Василевский».