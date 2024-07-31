Москвичам рассказали о погоде в августе

О погоде в августе рассказала москвичам в беседе с KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По предварительным прогнозам, температура в августе в столичном регионе окажется около или несколько выше нормы. Плюс к этому будет сухая погода.

В первые дни месяца, в четверг и пятницу, воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, возможны короткие дожди. В выходные 3 и 4 августа потеплеет до плюс 25 градусов, местами вероятны кратковременные осадки.

Ранее москвичи назвали свои любимые виды спорта.