Москвичам рассказали о реконструкции водопроводных и канализационных сетей в городе

Свыше 85 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали и построили в столице за шесть месяцев. Об этом в среду, 31 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году запланировано строительство и реконструкция свыше 167 километров водопроводных и канализационных сетей, — отметил заммэра.



По словам Бирюкова, на данный момент специалисты выполнили более половины запланированных работ, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

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