«Активные граждане» выберут лучшие фотографии конкурса «Планета Москва»

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучшие снимки фотоконкурса «Планета Москва». Уже 11-й год подряд его проводит столичный Департамент градостроительной политики. В этот раз 224 участника из разных российских регионов прислали 1746 работ. Экспертное жюри отобрало 119 снимков, которые вышли в финал.

«Москва сегодня формирует пространство будущего. Современная столица стала намного разнообразнее, чем была даже 15 лет назад. За это время Правительству Москвы удалось не только создать градостроительные объекты такого уровня и качества, которые, уверен, будут цениться потомками не меньше, чем исторические здания прошлых эпох, но и изменить отношение людей к столице. Городом гордятся, город хвалят, городом любуются — и все это отразилось в фотоработах, представленных на конкурсе», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



В конкурсе участвуют не только профессионалы, но и любители. Свои работы прислали фотографы из Москвы и Санкт-Петербурга, Владимира и Красноярска, из Ленинградской, Московской, Ивановской, Нижегородской, Псковской, Саратовской, Томской областей, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Хакасии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Приморского края.

«Активным гражданам» предстоит выбрать лучшие работы в пяти номинациях — это «Москва и москвичи. Комфортный город», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса», «Реновация — новый облик столицы» и «Городской пейзаж. Города России».

Увидеть снимки финалистов можно будет на выставке, которая откроется в преддверии Дня города. Тогда же состоится торжественная церемония награждения победителей: они получат призы и памятные подарки от организаторов конкурса и проекта «Активный гражданин».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.