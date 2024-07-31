Более 85 км водопроводных и канализационных сетей реконструировано и построено в Москве в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году реконструировали и построили более 85 км водопроводных и канализационных сетей. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году запланированы строительство и реконструкция свыше 167 км водопроводных и канализационных сетей, в настоящее время выполнено более 50% запланированных работ», – рассказал Бирюков.

Заммэра добавил, что работы ведутся во всех административных округах. При этом закольцованность городской системы центрального водоснабжения позволяет не отключать абонентов на время мероприятий.

«Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение», – пояснил Бирюков.