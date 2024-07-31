Собянин рассказал о необычных проектах объединения «Выставочные залы Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых проектах объединения «Выставочные залы Москвы» в среду, 31 июля.

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Об этом он написал в своем личном блоге.

— В 2013 году мы решили вдохнуть в них новую жизнь, создав Объединение «Выставочные залы Москвы», в которое сегодня входят 23 галереи в девяти округах и одна, открытая в виртуальной реальности, — рассказал Собянин.



По его словам, проекты работают с разными видами искусства. Их целью является поддержку молодых творцов и кураторов. За время действия объединения прошло более 2,5 тысячи выставок, их ежегодно посещают более 270 тысяч человек. Кроме постоянных экспозиций там проводят лекции, мастер-классы, открытые встерчи с художниками, а также спектакли.

Так, галерея на Краснохолмской с необычным названием «SA))_gallery» посвящена саунд-дизайну, а в потайной комнате галереи Давыдково посетители могут найти «Музей истории куклы», говорится на сайте.

Более 3000 работ художников и дизайнеров приобрели посетители вернисажа на Никитском бульваре. Выставка-продажа картин и арт-объектов проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Гости вернисажа ежедневно изучают тенденции современного искусства, пополняют свои коллекции живописи и участвуют в творческих мастер-классах.