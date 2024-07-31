В Москве пройдет форум-фестиваль «Москва 2030»

Завтра в столице стартует форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Он охватит свыше 30 площадок и покажет, каким через несколько лет станет наш город.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» — это новый формат диалога с горожанами и гостями столицы. Благодаря открытости властей и возможности представить планы по развитию нашего мегаполиса максимально наглядно москвичи получат представление о том, в каких дворах, районах, в каком городе будущего им предстоит жить. В фокусе внимания — все отрасли и сферы: от здравоохранения до космоса, от торговли до промышленности, от спорта до поддержки молодежи и старшего поколения.

Впервые событие подобного масштаба проводится в Москве и охватывает десятки площадок, предоставляя уникальную возможность посмотреть на все проекты, реализуемые в столице.

— Вклад каждого человека важен, — отмечает замруководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова, имея в виду и труд каждого жителя мегаполиса, и поддержание устойчивости экономики в целом.



Объяснить сложные вещи простыми словами — налоги, возможность участия бизнеса в системе госзаказа, получение льгот, использование искусственного интеллекта в работе экономической сферы, получение новой профессии — призваны специалисты, которые будут работать в павильоне «Экономика Москвы» в «Лужниках».

На территории легендарного олимпийского комплекса свои достижения также представят городские службы и строители.

Об участии каждого жителя и специалистов в экологической повестке расскажут тематические площадки в «Лужниках». Как отметила руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, для гостей форума подготовлены лекции, на которых эксперты расскажут, как сделать Москву еще зеленее.

Ждет гостей и обширная гастрономическая программа. Ее подготовили повара не только из Москвы, но и из других регионов.

— Гастрономический фестиваль пройдет на Манежной площади, а 8 сентября лучших поваров отметим наградами, — рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и пригласил всех присоединиться к предстоящему событию.



А глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов предложил посетить «Экспоцентр», в котором наглядно представят достижения промышленности. Как менялся транспорт и какие подвижные составы перевезут в будущем москвичей, покажут в ЦВЗ «Манеж».

Форум продлится больше месяца и порадует сюрпризами.