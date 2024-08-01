В Москве внедряют сервисы проекта «Умный дом» в новостройках по программе реновации

Для комфорта и безопасности жителей новостроек, возведенных в рамках программы реновации, в городе внедряют решения проекта «Умный дом». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Дома по программе реновации строят по современным технологиям в соответствии со смарт-стандартом. В частности, в этих зданиях предполагается установка централизованной системы передачи показаний приборов учета. В подъездах запланированы антивандальные инфопанели, при помощи которых жильцы будут получать полезную информацию», — рассказал Владислав Овчинский.



Работу по внедрению умных решений проекта в зданиях, возведенных по программе реновации, ведут столичные департаменты градостроительной политики и информационных технологий. Она началась в 2022 году и активно продолжается. Владислав Овчинский уточнил, что уже подготовлены предложения о внесении изменений в Рекомендации по реализации предпроектных решений применения перспективных информационно-телекоммуникационных технологий в рамках создания комфортной городской среды при строительстве и/или реконструкции многоквартирных домов на территории столицы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы. Этот документ утвержден распоряжением столичного Департамента информационных технологий и касается подключения шлагбаумов, домофонов и другого оборудования к платформе «Электронный дом» в рамках проекта «Умный дом» на объектах, возведенных по программе реновации.

В Департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что пилотный проект по установке умных решений в нескольких столичных домах начат на платформе «Электронный дом» в 2022 году. Он показал свою эффективность и востребованность у жителей. Сегодня сервисы «Умного дома» уже успешно работают в нескольких новостройках, возведенных по программе реновации. Город и дальше продолжит внедрять умные технологии для комфортной жизни и безопасности москвичей.