Расписание поездов на МЦД-1 изменится в августе

В августе 2024 года изменится расписание поездов на Белорусском и Савеловском направлениях первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В августе изменится расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. По будням с 19:00 до 6:30 с 1 по 31 августа: на Савеловском направлении часть поездов отменена, часть поездов дальнего пригорода следует укороченными маршрутами от/до «Лобни» и «Бескудниково». Интервалы увеличены: после 19:00 – до 20 минут, после 23:00 – до одного часа, до 6:30 – до 20 минут. На Белорусском направлении – часть поездов отменена, часть следует укороченными маршрутами от/до Белорусского вокзала. Интервалы увеличены: после 22:30 – до получаса, после полуночи – до одного часа, до 6:30 – до 20 минут. Аэроэкспрессы в Шереметьево – с понедельника по четверг отменены некоторые рейсы поздним вечером», – говорится в сообщении.



Уточняется, что в период «окон» 1–2, 12–16 и 26–30 августа будет закрыт путь в сторону Одинцово на участке от Савеловского вокзала до станции «Бескудниково», поезда здесь в обе стороны следуют по пути на Лобню. При этом 5–9, 19–23 августа будет закрыт путь в сторону Лобни на этом же участке, поезда следуют по пути в сторону Одинцово. В это время будут проводиться работы по строительству станции «Петровско-Разумовская».

В ведомстве добавили, что для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D). Кроме того, полностью с расписанием движения автобусов и аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании «Аэроэкспресс», а с расписанием пригородных и городских поездов можно свериться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте Центральной пригородной пассажирской компании. Пассажиров попросили планировать поездки заранее.