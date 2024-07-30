В Москве крышу французского посольства обложили мешками

Мешки появились на крыше французского посольства в Москве в связи с проведением в здании сезонных ремонтных работ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатическом представительстве Парижа.

В материале отмечается, что 30 июля ряд Telegram-каналов сообщил о появлении большого количества мешков на крыше посольства Франции в столице РФ. Здание располагается на улице Большая Якиманка. При этом в публикациях говорилось, что дипломатическое представительство якобы «готовится к обороне».

«На крыше французского посольства в настоящее время проводятся простые ремонтные работы, пользуясь летним периодом», — рассказал источник агентства.



Другие подробности он раскрывать не стал.

19 июля на Новинском бульваре в Москве, где находится американское посольство, разместили плакат против НАТО. На нем был изображен мужчина в военном мундире, который лежал на больничной койке с подключенной капельницей. Мужчина символизировал Североатлантический альянс, а на капельнице были изображены флаги Украины и ряда других государств.