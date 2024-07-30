Планетарий откроется в Музее космонавтики 1 августа
В Музее космонавтики 1 августа откроется планетарий, сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.
«1 августа в Музее космонавтики откроется планетарий. Там оборудовали купольный экран, установили кресла и сделали выставочный зал. Здесь будут проводиться образовательные программы, а также интерактивные мероприятия, посвященные космонавтике и астрономии», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что вход расположен в первом зале музея «Утро космической эры».
«В планетарии можно будет узнать об истории астрономии, загадках черных дыр и жизни самой известной звезды – Солнца. Главной особенностью репертуара станут фильмы в формате 3D. Показывать их планируют с началом учебного года. Билет можно приобрести в кассе», – подчеркнули в пресс-службе.