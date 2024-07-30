Планетарий откроется в Музее космонавтики 1 августа

В Музее космонавтики 1 августа откроется планетарий, сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.

«1 августа в Музее космонавтики откроется планетарий. Там оборудовали купольный экран, установили кресла и сделали выставочный зал. Здесь будут проводиться образовательные программы, а также интерактивные мероприятия, посвященные космонавтике и астрономии», – сказали в пресс-службе.



Там добавили, что вход расположен в первом зале музея «Утро космической эры».