Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале августа

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что на этой неделе жителям Москвы и Подмосковья не стоит ожидать сильной летней жары.

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— Лето взяло небольшую паузу, решило отдохнуть. Сколько можно жарить? Июль оказался почти на три градуса выше обычного по средней температуре, поэтому эта пауза в начале августа займет 3 — 4 дня, — рассказал он в комментарии «Радио 1».



До четверга температура воздуха составит 20-22 градуса, возможны дожди.

С пятницы температурные показатели начнут расти. В выходные температура поднимется до 25 градусов.

Синоптик уточнил, что 30-градусная жара, скорее всего, уже не повторится этим летом. Максимальные показатели составят 27-28 градусов тепла.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице в августе.