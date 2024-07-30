Москвичей пригласили на фестиваль «Театральный бульвар»

Жителей и гостей Москвы пригласили на открытый масштабный фестиваль «Театральный бульвар». С 3 августа вход на все мероприятия в Амфитеатре на Покровском бульваре станет свободным. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Мосленты».

Попасть на события основной сцены можно будет в порядке живой очереди. Ранее гостям приходилось заранее регистрироваться на спектакли, проходившие на Покровском бульваре, однако из-за большого числа желающих посетить постановки процедуру решили упростить.

Фестиваль организован Департаментом культуры города Москвы в рамках проекта «Лето в Москве». Все его площадки имеют свою жанровую специфику. Тверской бульвар посвящен оперетте и музыкальным жанрам, Пушкинская площадь — музыкальному театру, Страстной бульвар — иммерсивному и визуальному театру, площадка на Сретенском — сценическому оформлению и костюму. На Цветном бульваре проходят цирковые представления, на Чистопрудном — экспериментальный театр. Основная театральная сцена располагается в Амфитеатре на Покровском бульваре. В будние дни там проходят открытые репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории, а в выходные — спектакли.

Например, 3 августа в Амфитеатре можно будет увидеть «Одиссею Маяковского» театра «Культрас», а на следующий день — постановку «Преступление и наказание» проекта Рэп-театр, спектакль «Танго на шестерых» Московского театра звезд и «Сказку о вечном панке» лаборатории Юрия Квятковского.

Фестиваль «Театральный бульвар» пройдет на центральных бульварах Москвы с 15 июля по 11 августа. Гостей и жителей города ждут семь площадок и 100 театральных постановок. Участниками мероприятия станут в том числе актеры легендарных столичных театров.