Среди участников онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму разыграют спецпризы

Новый раздел, который посвящен акции #ВыбираемВместе2024 — Москва, открылся на сайте программы «Миллион призов». На странице можно подробнее узнать о всех правилах участия в акции, получения призов, обмена выигранных баллов на предложения от партнеров и многое другое.

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Жители Москвы, которые примут участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы с 6 по 8 сентября, получат возможность выиграть 1000, 3000 или 5000 специальных призовых баллов. Один балл эквивалентен одному рублю. Розыгрыши будут проводить с 7 по 9 сентября.

Выигранные баллы можно будет обменять на скидки в розничных магазинах, аптеках, кафе и ресторанах. Также ими будет возможно оплатить билеты в музеи и театры Москвы. С помощью призовых баллов победители смогут пополнить баланс карты «Тройка», сделать пожертвование одной или нескольким присоединившимся к акции благотворительным организациям или выбрать любое другое предложение от партнеров розыгрыша.

Участники программы, которые будут голосовать дистанционно в первый раз, а также проголосовавшие москвичи старше 60 лет гарантированно получат по одной тысяче призовых баллов.

Онлайн-голосование дает возможность участвовать в розыгрыше дополнительных призов — скидки в размере 15 000 призовых баллов на покупки у партнеров в одной из выбранных категорий, таких как «Спорт», «Путешествия и культура» или «Техника для дома», передает официальный сайт мэра Москвы.

Голосование на сентябрьских выборах в Москве начнется 6 сентября и продлится три дня. Сделать выбор москвичи смогут дистанционно или на избирательном участке. Узнайте о способах отдать голос подробнее. Больше информации о кандидатах в депутаты МГД и ТиНАО, а также об их будущих задачах, — на сайте «ПОЛИТМОСКВА».

6–8 сентября в Москве выберут депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО. Голосование пройдет дистанционно (ДЭГ) и на избирательных участках. Подробности о ДЭГ можно найти на странице «ПОЛИТМОСКВЫ», ознакомиться с картой избирательных участков столицы — на сайте Мосгоризбиркома.

Голосование на выборах депутатов в Москве в сентябре-2024 пройдет очно и дистанционно. Подробнее о работе избирательных участков 6–8 сентября можно узнать на странице сайта «ПОЛИТМОСКВА». Информация об онлайн-голосовании и том, как принять в нем участие, представлена в специальном разделе mos.ru.

Выборы депутатов пройдут в столице с 6 по 8 сентября. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru. Подробности о голосовании на избирательных участках представлены здесь.

Москвичам предстоит проголосовать на выборах депутатов — 2024 с 6 по 8 сентября. Отдать голос можно будет онлайн, а также на избирательном участке. На любом из них горожане смогут воспользоваться терминалом и сделать выбор при помощи электронного бюллетеня. Найти ближайший участок и построить маршрут можно здесь.