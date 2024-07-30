Первые арбузы и дыни появились на московских ярмарках выходного дня

На московских ярмарках появились раннеспелые арбузы и дыни, привезенные с юга России. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.

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Арбузы привозят из Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Дагестан. В настоящее время на ярмарках столицы продают плоды сорта «каристан». Он отличается тонкой коркой, плотной ярко-красной мякотью, а также сладким вкусом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Роспотребнадзор напомнил о правилах при выборе арбузов и дынь в связи с началом продаж бахчевых культур. В пресс-службе подчеркнули, что торговая точка должна находиться под навесом. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части нельзя, так как в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Экономист Константин Калугин рассказал о влиянии неблагоприятных погодных условий в 2024 году на стоимость арбузов. По словам эксперта, в результате цены на арбузы в июле 2024 года выросли на 39,1 процента. На их ценность влияют не только погодные условия, но и рост себестоимости производства и транспортных расходов.